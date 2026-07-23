La Fiorentina gioca... d'attacco. È calma apparente là davanti, non solo nell'amichevole contro il Gubbio, ma anche nella sostanza. Repubblica oggi in edicola analizza il momento delle due punte centrali viola, nessuna delle quali è certa di rimanere.
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VIOLA NEWS calciomercato Repubblica: “L’attacco un nodo grande così. Dubbi su Kean e Piccoli”
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Repubblica: “L’attacco un nodo grande così. Dubbi su Kean e Piccoli”
Kean e Piccoli hanno giocato un tempo a testa in amichevole, ma non hanno convinto. Entrambi hanno poi dubbi di mercato.
Il punto—
Kean ha un futuro ancora da sciogliere, il mercato attorno a lui si muove: il Como ha mostrato interesse e lui non ha chiuso le porte alla Champions. Servono però almeno 40 milioni. Non troppo diversa la situazione di Piccoli: piace a a diversi club in A e vorrebbe giocare con continuità. Anche qui servono almeno 15 milioni, oppure un prestito che diventa obbligo. Da Pellegrino, a Lucca passando per Pinamonti, Paratici ha iniziato a muoversi: ieri Kean e Piccoli si sono divisi l'attacco giocando un tempo a testa.
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