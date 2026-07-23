Nella evidente priorità di arrivare a un esterno, la Fiorentina studia un'opzione in casa Juventus. Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri sono pronti a mettere sul mercato il terzino Joao Mario, già l'anno scorso uscito in prestito direzione Bologna.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Gazzetta: “La Juve apre al prestito di Joao Mario. Fiorentina pronta al blitz”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “La Juve apre al prestito di Joao Mario. Fiorentina pronta al blitz”
La Fiorentina cerca un esterno e da Torino la Juventus mette sul mercato Joao Mario. Si apre al prestito, ma prima deve uscire Dodo.
Ok al prestito, la Fiorentina c'è—
Da Torino, si legge, si apre al prestito: ci sarebbe solo da trovare la formula giusta ma con gli ottimi rapporti fra le parti e la volontà del giocatore la trattativa potrebbe chiudersi in tempi relativamente brevi. Di fatto, Joao Mario andrebbe a prendere il posto di Dodo già in uscita, quindi servirebbe prima la partenza dell'ex Shakhtar Donetsk. Nel 4-3-3 rende al meglio da laterale basso a destra e sarebbe il profilo ideale per Grosso.
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