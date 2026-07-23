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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Gazzetta: “La Juve apre al prestito di Joao Mario. Fiorentina pronta al blitz”

La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “La Juve apre al prestito di Joao Mario. Fiorentina pronta al blitz”

Joao Mario Juventus
La Fiorentina cerca un esterno e da Torino la Juventus mette sul mercato Joao Mario. Si apre al prestito, ma prima deve uscire Dodo.
Redazione VN

Nella evidente priorità di arrivare a un esterno, la Fiorentina studia un'opzione in casa Juventus. Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri sono pronti a mettere sul mercato il terzino Joao Mario, già l'anno scorso uscito in prestito direzione Bologna.

Ok al prestito, la Fiorentina c'è

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Da Torino, si legge, si apre al prestito: ci sarebbe solo da trovare la formula giusta ma con gli ottimi rapporti fra le parti e la volontà del giocatore la trattativa potrebbe chiudersi in tempi relativamente brevi. Di fatto, Joao Mario andrebbe a prendere il posto di Dodo già in uscita, quindi servirebbe prima la partenza dell'ex Shakhtar Donetsk. Nel 4-3-3 rende al meglio da laterale basso a destra e sarebbe il profilo ideale per Grosso.

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