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Corriere Fiorentino

CorFio: “Ritmi blandi e giocatori adattati. Ma si rivede Kean (assente dal 4 aprile)”

Kean
Al di là della vittoria grazie alla rete di Gudmundsson, la squadra viola è un cantiere aperto
Redazione VN

Ieri al Viola Park si sono visti gli albori della nuova Fiorentina targata Fabio Grosso. Al di là della vittoria grazie alla rete di Gudmundsson, la squadra viola è un cantiere aperto. Ritmi bassi e un'impostazione di gioco sul 4-3-3 con alcuni giocatori inevitabilmente adattati: è il caso di Brescainini terzino sinistro.

Si sono visti anche i nuovi arrivati tra primo e secondo tempo. Moise Kean invece è entrato nella ripresa. In questi giorni l'attaccante sta svolgendo un programma personalizzato che alterna lavori in gruppo a quelli individuali. Al suo ingresso però si è mostrato volitivo e pimpante, considerando che la sua presenza in campo risaliva al 4 aprile per il problema alla tibia. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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