CorFio: “Ritmi blandi e giocatori adattati. Ma si rivede Kean (assente dal 4 aprile)”

Ieri al Viola Park si sono visti gli albori della nuova Fiorentina targata Fabio Grosso . Al di là della vittoria grazie alla rete di Gudmundsson, la squadra viola è un cantiere aperto. Ritmi bassi e un'impostazione di gioco sul 4-3-3 con alcuni giocatori inevitabilmente adattati : è il caso di Brescainini terzino sinistro.

Si sono visti anche i nuovi arrivati tra primo e secondo tempo. Moise Kean invece è entrato nella ripresa. In questi giorni l'attaccante sta svolgendo un programma personalizzato che alterna lavori in gruppo a quelli individuali. Al suo ingresso però si è mostrato volitivo e pimpante, considerando che la sua presenza in campo risaliva al 4 aprile per il problema alla tibia. Lo riporta il Corriere Fiorentino.