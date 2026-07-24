VN – Fiorentina su Mastantuono. Pista difficile ma sondaggi reali

Fiorentina su Franco Mastantuono: il Real Madrid apre al prestito per l'argentino. Sondaggi viola reali, ma operazione difficile

Nicolò Schira 24 luglio 2026 (modifica il 24 luglio 2026 | 08:14)

Un talento purissimo, che nella scorsa stagione è finito ai margini del Real Madrid, una Fiorentina alla ricerca di qualità sugli esterni e un'occasione di mercato da monitorare con grande attenzione. Franco Mastantuono è il nome che da qualche giorno sta facendo sognare il tifo viola.

L'ala argentina classe 2007, arrivata a Madrid nell'estate del 2025 dal River Plate, è reduce da una stagione vissuta un po' nell'ombra al Santiago Bernabéu, dove lo spazio nelle rotazioni si è rivelato assai ridotto. Per questo motivo, la dirigenza dei Blancos ha aperto alla possibilità di cederlo in prestito per la stagione 2026/2027, con l'obiettivo di far vivere al ragazzo un anno da protagonista, come fatto con Endrick al Lione, in un campionato competitivo.

Sondaggi reali, pista complessa — Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina ha effettuato sondaggi reali per capire la fattibilità dell'operazione. Non si tratta al momento di una trattativa avanzata né di un affare in chiusura: la concorrenza internazionale sul classe 2007 è folta e l'operazione non è delle più facili.

Tuttavia, la formula del prestito secco apre uno spiraglio concreto in cui la dirigenza viola vuole provare ad inserirsi.

Il fattore Klagenfurt — A dare contorno e un possibile acceleratore a questa suggestione di mercato c'è una data cerchiata in rosso sul calendario: sabato 1° agosto. A Klagenfurt, al Wörthersee Stadion, andrà infatti in scena il prestigioso test amichevole tra la Fiorentina e il Real Madrid.

Un'occasione d'oro per i vertici societari delle due squadre, che si troveranno a stretto contatto a margine dell'evento. Magari, oltre a Valdepenas e Pitarch, le due società parleranno anche di altro...