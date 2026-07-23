Romano: “Il Real ha scelto il percorso di Mastantuono. Seguirà le orme di Endrick”

Nelle ultime ore l'esperto di mercato ha ribadito un dettaglio fondamentale della trattativa: non ci sarà alcuna opzione di acquisto . Il club di Florentino Pérez non intende minimamente perdere il controllo sul talento dell'ex River Plate , reduce da una prima stagione a Madrid trascorsa un po' nell'ombra e affollata da troppa concorrenza.

Si tratta di un'operazione impostata esattamente sulla falsariga di quella che ha portato Endrick al Lione lo scorso gennaio: prestito secco garantito per permettere al ragazzo di mettere minuti nelle gambe e ritrovare continuità, per poi fare rientro alla base a fine stagione .

Scenari e pretendenti in Europa

Già nei giorni scorsi Romano aveva anticipato come la Casa Blanca avesse aperto a questa soluzione per valorizzare l'ala destra argentina. Le manifestazioni d'interesse di certo non mancano: molteplici club europei, non solo nella Liga spagnola ma anche nei principali campionati del continente, si sono già mossi per chiedere informazioni. La decisione finale, ad ogni modo, verrà presa di comune accordo tra il Real Madrid e il giocatore stesso per individuare il progetto tecnico ed il contesto tattico più adatti al suo percorso di crescita.