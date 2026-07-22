L'emittente Radio Bruno ha dato aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Il punto su Matias Soulé e Franco Mastantuono.

L'emittente Radio Bruno ha dato aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Secondo la radio, infatti, i viola hanno fatto un sondaggio per Matias Soulé, profilo monitorato costantemente dai gigliati, i quali vorrebbero portare un nome di spessore a Firenze. La Roma non vuole svendere l'argentino, comunque, e si è messa nell'idea che, a meno che non arrivi un'offerta adeguata, il giocatore non sarà ceduto.