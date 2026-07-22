L'emittente Radio Bruno ha dato aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Secondo la radio, infatti, i viola hanno fatto un sondaggio per Matias Soulé, profilo monitorato costantemente dai gigliati, i quali vorrebbero portare un nome di spessore a Firenze. La Roma non vuole svendere l'argentino, comunque, e si è messa nell'idea che, a meno che non arrivi un'offerta adeguata, il giocatore non sarà ceduto.
VIOLA NEWS news viola radio e tv Radio Bruno: “Si cerca un grande nome. Il punto su Soulé e Mastantuono”
news viola
Radio Bruno: “Si cerca un grande nome. Il punto su Soulé e Mastantuono”
L'emittente Radio Bruno ha dato aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Il punto su Matias Soulé e Franco Mastantuono.
L'altro nome è quello di Franco Mastantuono, giocatore del Real Madrid pagato circa 50 milioni la scorsa estate dagli spagnoli. Anche in questo caso vale il discorso fatto per Soulé: su di lui ci sono tante squadre ed i Galácticos non vorrebbero certo svenderlo. È possibile, comunque, che il Real possa pensare di cederlo in prestito, con i Blancos che stanno decidendo se farlo uscire o meno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA