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Valcareggi: “Kean non è affidabile. Paratici sta facendo impazzire Firenze”

Furio Valcareggi
Le parole del noto opinionista, Furio Valcareggi, sulla situazione di Moise Kean e il lavoro che sta svolgendo Paratici
Redazione VN

L'ex procuratore e opinionista, Furio Valcareggi, ha parlato a Radio Sportiva della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole, partendo da Kean:

La clausola di Kean oggi appare un po' sbiadita, perché a quelle cifre ce ne sono di calciatore davvero forti da prendere. Il Como è una grande squadra, che giocherà la Champions League. È da mettere tra le più forti d'Europa. Normale che lo cerchi una squadra così, che ha i soldi per prenderlo. Alla Fiorentina Kean lo abbiamo visto e rivisto. Ciò che gli manca è la continuità, salta troppe partite durante l'anno. Ha sempre qualcosa, non è affidabile.

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Su Grosso

—  

Grosso lo vedo molto bene. È un allenatore davvero severo e attento: parla con i calciatori e ha idee chiarissime. Penso che si farà largo in silenzio e avrà un bellissimo periodo a Firenze.

Su Paratici

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La Fiorentina è fenomenale. Paratici adesso va nei migliori negozi per rinforzare la squadra. Sta facendo impazzire Firenze, perché sta lavorando silenziosamente. Un direttore sportivo che rende ancora più bella questa magnifica piazza, che è una delle migliori che possono toccare ad un calciatore. Se in più ci si mettono i risultati...

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