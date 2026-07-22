Valcareggi: “Kean non è affidabile. Paratici sta facendo impazzire Firenze”

Su Grosso—
Grosso lo vedo molto bene. È un allenatore davvero severo e attento: parla con i calciatori e ha idee chiarissime. Penso che si farà largo in silenzio e avrà un bellissimo periodo a Firenze.
Su Paratici—
La Fiorentina è fenomenale. Paratici adesso va nei migliori negozi per rinforzare la squadra. Sta facendo impazzire Firenze, perché sta lavorando silenziosamente. Un direttore sportivo che rende ancora più bella questa magnifica piazza, che è una delle migliori che possono toccare ad un calciatore. Se in più ci si mettono i risultati...
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