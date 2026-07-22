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Ermini: “Kean? Visto che tutti abbiamo chiesto una rifondazione, affidiamoci”

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Paolo Ermini, ex Direttore del Corriere Fiorentino, ha parlato oggi su Radio Bruno della nuova Fiorentina e del destino di Moise Kean.
Redazione VN

Paolo Ermini, ex Direttore del Corriere Fiorentino, ha parlato oggi su Radio Bruno della nuova Fiorentina e del destino di Moise Kean. Le sue parole.

"Kean il primo anno è stato brillantissimo, il secondo affatto. Dico solo una cosa: visto che abbiamo chiesto tra tifosi ed addetti ai lavori una rifondazione della squadra, allora affidiamoci a questa rifondazione. È chiaro che se andasse via, bisognerebbe rimpiazzarlo con un attaccante di livello. Vediamo comunque come agirà la dirigenza, alla quale dobbiamo affidarci".

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