VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli: “Kean? Il candidato migliore per essere venduto”

news viola

Sandrelli: “Kean? Il candidato migliore per essere venduto”

Sandrelli
Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della Fiorentina di Grosso e del futuro di Moise Kean.
Redazione VN

Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della Fiorentina di Grosso e del futuro di Moise Kean. Ecco le sue parole.

"Kean è il candidato migliore per esser venduto, soprattutto per la cifra che potrebbe arrivare. Come attaccante è notevole, il problema è che non è costante. Se c'è la possibilità di piazzarlo e di ottenere in cambio un ritorno economico e tecnico credo che Paratici, comunque, non avrà nessun tipo di incertezza".

Leggi anche
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
La Fiorentina oggi su radio e tv locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA