Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della Fiorentina di Grosso e del futuro di Moise Kean. Ecco le sue parole.
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Sandrelli: “Kean? Il candidato migliore per essere venduto”
Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della Fiorentina di Grosso e del futuro di Moise Kean.
"Kean è il candidato migliore per esser venduto, soprattutto per la cifra che potrebbe arrivare. Come attaccante è notevole, il problema è che non è costante. Se c'è la possibilità di piazzarlo e di ottenere in cambio un ritorno economico e tecnico credo che Paratici, comunque, non avrà nessun tipo di incertezza".
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