Sandrelli: “Kean? Il candidato migliore per essere venduto”

"Kean è il candidato migliore per esser venduto, soprattutto per la cifra che potrebbe arrivare. Come attaccante è notevole, il problema è che non è costante. Se c'è la possibilità di piazzarlo e di ottenere in cambio un ritorno economico e tecnico credo che Paratici, comunque, non avrà nessun tipo di incertezza".