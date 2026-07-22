Ciccio Graziani: “Kean? Ecco cosa dissi a Pradè. E adesso agirei così”

"Kean? Ho sempre avuto grande stima in lui, e quando Pradè mi disse che lo stava trattando, gli dissi che mi era sempre piaciuto anche se non aveva segnato tanto prima. Quando è arrivato, poi, ha fatto un campionato strepitoso, mentre l'anno scorso è andato male. Quello che mi ha dato più fastidio, però, è il comportamento fuori dal campo del ragazzo. Più passa il tempo più mi sembra che sia concentrato maggiormente sulle attività extracampo, come il rap e la musica. Lo prenderei da una parte fossi la società per parlargli e capire se ha intenzione di rimanere ed esser concentrato sulla squadra. Se sì, lo terrei sicuramente".