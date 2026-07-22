L'ex attaccante ed allenatore della Fiorentina Francesco "Ciccio" Graziani ha parlato oggi su Radio Bruno. La sua opinione sui gigliati.
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Ciccio Graziani: “Kean? Ecco cosa dissi a Pradè. E adesso agirei così”
"Kean? Ho sempre avuto grande stima in lui, e quando Pradè mi disse che lo stava trattando, gli dissi che mi era sempre piaciuto anche se non aveva segnato tanto prima. Quando è arrivato, poi, ha fatto un campionato strepitoso, mentre l'anno scorso è andato male. Quello che mi ha dato più fastidio, però, è il comportamento fuori dal campo del ragazzo. Più passa il tempo più mi sembra che sia concentrato maggiormente sulle attività extracampo, come il rap e la musica. Lo prenderei da una parte fossi la società per parlargli e capire se ha intenzione di rimanere ed esser concentrato sulla squadra. Se sì, lo terrei sicuramente".
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Su Atta—
"Mi piace, l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, c'è da sperara che a Firenze ora faccia altrettanto bene. Vediamo cosa succede cambiando ambiente e compagni di squadra".
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