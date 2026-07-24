Fabbian e Brescianini in uscita? Pedullà: “Se ne parla con la Lazio”

C'è grande traffico nel centrocampo della Fiorentina dopo gli arrivi di Atta e Inao Oulai. Ed è per questo motivo che è lecito aspettarsi qualche uscita nel corso delle prossime ore. Due nomi in odore di cessione potrebbero essere quelli di Fabbian e Brescianini, arrivati a Firenze solamente 6 mesi fa.