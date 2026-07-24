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Fabbian e Brescianini in uscita? Pedullà: “Se ne parla con la Lazio”

Fabbian e Brescianini in uscita? Pedullà: “Se ne parla con la Lazio” - immagine 1
Traffico a centrocampo per la Fiorentina: Fabbian e Brescianini possono già partire. Contatti con la Lazio per un prestito.
Redazione VN

C'è grande traffico nel centrocampo della Fiorentina dopo gli arrivi di Atta e Inao Oulai. Ed è per questo motivo che è lecito aspettarsi qualche uscita nel corso delle prossime ore. Due nomi in odore di cessione potrebbero essere quelli di Fabbian e Brescianini, arrivati a Firenze solamente 6 mesi fa.

Fabbian e Brescianini, ipotesi Lazio

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A renderlo noto è Alfredo Pedullà, che spiega come nelle ultime ore siano stati intavolati colloqui con la Lazio. I biancocelesti ne parlano pe runa possibile soluzione in prestito.

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