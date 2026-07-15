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Corriere dello sport

Mercato, quanti intrecci col Napoli. Da Dodò e Lang fino al giovane Fortini

Fortini
Il Corriere dello Sport svela i movimenti del Napoli sui giovani viola: piace Fortini e l'ex Costantino Favasuli
Redazione VN

I discorsi di mercato sull'asse Firenze-Napoli si arricchiscono di nuovi e sorprendenti scenari. Oltre ai dialoghi già avviati per Dodò e alla stima dichiarata di mister Fabio Grosso per Lang, il direttore sportivo azzurro Manna ha messo concretamente gli occhi sui giovani talenti cresciuti nel vivaio viola.

Manna punta i giovani viola

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Il primo nome finito sulla lista del Napoli è Niccolò Fortini. L'esterno classe 2006, reduce da una stagione con 16 presenze in prima squadra, piace moltissimo come alternativa "under" a Di Lorenzo sulla corsia destra. Ma non è l'unico: gli azzurri stanno monitorando con estrema attenzione anche Costantino Favasuli (classe 2004), protagonista in Serie B con il Catanzaro. Ricordiamo che Favasuli non è più di proprietà della Fiorentina, ma il club viola vanta ancora un preziosissimo 50% sulla sua futura rivendita, rendendo un eventuale trasferimento a Napoli di grande interesse anche per le casse del Viola Park.

Zeballos? Il Napoli accelera sul vecchio obiettivo viola

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Sullo sfondo si muove anche il mercato degli esterni offensivi. Il Napoli è infatti vicinissimo a chiudere per Exequiel Zeballos, talento del Boca Juniors che in passato era stato seguito con forza proprio dalla Fiorentina. C'è già un accordo totale tra gli azzurri e il classe 2002 per un contratto fino al 2031 a 1,3 milioni a stagione. Attualmente fuori rosa al Boca perché in scadenza a dicembre, il giocatore attende solo il via libera: il Napoli è pronto a mettere sul piatto circa 9-10 milioni di dollari per convincere Riquelme e battere definitivamente la concorrenza.

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