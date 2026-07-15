I discorsi di mercato sull'asse Firenze-Napoli si arricchiscono di nuovi e sorprendenti scenari. Oltre ai dialoghi già avviati per Dodò e alla stima dichiarata di mister Fabio Grosso per Lang, il direttore sportivo azzurro Manna ha messo concretamente gli occhi sui giovani talenti cresciuti nel vivaio viola.
Corriere dello sport
Mercato, quanti intrecci col Napoli. Da Dodò e Lang fino al giovane Fortini
Manna punta i giovani viola—
Il primo nome finito sulla lista del Napoli è Niccolò Fortini. L'esterno classe 2006, reduce da una stagione con 16 presenze in prima squadra, piace moltissimo come alternativa "under" a Di Lorenzo sulla corsia destra. Ma non è l'unico: gli azzurri stanno monitorando con estrema attenzione anche Costantino Favasuli (classe 2004), protagonista in Serie B con il Catanzaro. Ricordiamo che Favasuli non è più di proprietà della Fiorentina, ma il club viola vanta ancora un preziosissimo 50% sulla sua futura rivendita, rendendo un eventuale trasferimento a Napoli di grande interesse anche per le casse del Viola Park.
Zeballos? Il Napoli accelera sul vecchio obiettivo viola—
Sullo sfondo si muove anche il mercato degli esterni offensivi. Il Napoli è infatti vicinissimo a chiudere per Exequiel Zeballos, talento del Boca Juniors che in passato era stato seguito con forza proprio dalla Fiorentina. C'è già un accordo totale tra gli azzurri e il classe 2002 per un contratto fino al 2031 a 1,3 milioni a stagione. Attualmente fuori rosa al Boca perché in scadenza a dicembre, il giocatore attende solo il via libera: il Napoli è pronto a mettere sul piatto circa 9-10 milioni di dollari per convincere Riquelme e battere definitivamente la concorrenza.
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