Tra i passaggi più interessanti dell’intervista concessa da Cher Ndour a La Gazzetta dello Sport c’è anche il racconto di una scelta che avrebbe potuto cambiare il percorso della sua carriera.
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Ndour: “No alla Juve? Non mi pento, segnarle la gioia più grande”
Il passaggio sul possibile approdo di Ndour alla Juventus raccontato dal centrocampista viola stesso
A soli 13 anni, infatti, il centrocampista della Fiorentina decise di non accettare la proposta della Juventus, preferendo continuare il proprio percorso nel settore giovanile dell’Atalanta, dove era entrato a soli 10 anni.
"Non mi pento mai delle scelte che faccio. In quel momento era giusto restare all’Atalanta, ero troppo piccolo per trasferirmi in convitto. In compenso, la rete allo Stadium è stata una delle gioie più grandi, insieme al gol contro l’Inter, forse un pizzico in più per la rivalità storica tra le tifoserie".
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