Dal Viola Park: Grosso lavora sulla costruzione dal basso. Spavento per De Gea

Dal Viola Park: Moise Kean torna in gruppo senza fasciatura alla tibia e punta il test di domenica. Lieve problema alla mano per De Gea

Redazione VN 15 luglio 2026 (modifica il 15 luglio 2026 | 09:46)

Nel secondo giorno di ritiro al Viola Park, sotto un sole cocente da 37 gradi a Bagno a Ripoli, è arrivata la notizia che tutto il popolo viola aspettava: Moise Kean è tornato ad allenarsi in gruppo.

Kean brilla senza fasciature: domenica i primi minuti? — Il centravanti ha lavorato per quasi un'ora insieme ai compagni dando segnali estremamente positivi. Kean è apparso brillante, ha partecipato attivamente alle esercitazioni con la palla e, per il secondo giorno consecutivo, non ha mostrato alcuna fasciatura alla tibia. Nella parte finale della seduta ha svolto un lavoro personalizzato (cambi di direzione e tiri in porta) insieme al collaboratore tecnico di Grosso, Damià Abella. I suoi progressi sono così rapidi che domenica alle 18:00, nell'allenamento congiunto contro la Primavera al Viola Park, potrebbe già disputare i suoi primi minuti stagionali.

Show di Atta e Ndour davanti ai tifosi, Jimenez a parte — La seduta pomeridiana, aperta a circa 300 tifosi entusiasti, è stata intensa e si è conclusa con una partitella a campo ridotto. A prendersi la scena sono stati Ndour, autore di uno splendido eurogol, e il solito Atta, firmatario di una doppietta personale. Ha invece svolto un programma di potenziamento fisico individuale il neo acquisto Alex Jimenez.

Le idee di Grosso e il piccolo spavento per De Gea — Dal punto di vista tattico, Fabio Grosso sta martellando la squadra su un principio preciso: l'uscita del pallone dal basso. Complice la temporanea assenza di esterni offensivi di ruolo, il tecnico si sta concentrando molto sulla prima costruzione affidata ai difensori centrali. Nel finale c'è stato anche un brivido per David De Gea, che ha accusato un lieve problema a una mano. Il portiere è stato subito valutato sul campo dal preparatore Filippi e dallo staff medico, ma fortunatamente le sensazioni sono assolutamente rassicuranti. A bordo campo, costantemente al telefono, hanno seguito l'intera seduta il ds Paratici e il dt Goretti.