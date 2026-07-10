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Sentite Ascari: “Mercato? Così Fabio Paratici cederà Cher Ndour”

Ndour
Le parole del procuratore, Eugenio Ascari, sul mercato della Fiorentina di entrata e uscita: da Atta allo spazio non sicuro per Ndour
Redazione VN

Eugenio Ascari, procuratore sportivo, ha parlato a Lady Radio dell'arrivo di Atta alla Fiorentina e del futuro di alcuni giocatori viola. Queste le sue parole:

La Fiorentina, con Atta, ha preso un grandissimo giocatore di prospettiva. Ha superato la concorrenza di Juventus e Milan, che sembravano sulle tracce di questo centrocampista, e tempo fa si parlava anche dell'Inter: ho fatto il nome di queste società perché ci si renda conto del colpo che è riuscito a portare a termine Paratici: una cosa straordinaria. Encomiabile il lavoro del direttore perché è riuscito a tenerla sottotraccia. È un giocatore straordinario perché abbina tecnica sopraffina a forza fisica, facilità di inserimenti…Nel 4-3-3 dovrebbe fare la mezzala sinistra, come ha confermato Grosso in conferenza.

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Sul mercato viola

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La Fiorentina prima di occuparsi degli esuberi ha acquistato dei potenziali titolari. Il nuovo corso è dettato anche dall'età di questi tre nuovi arrivi tutti futuribili. Lo scorso anno arrivò Dzeko. Le prospettive sono completamente diverse. A centrocampo c'è abbondanza. Con Atta mezzala sinistra, dando per scontato Fagioli regista e con Thorstvedt che farebbe la mezzala destra si chiuderebbero gli spazi per Ndour che per me tra tutti i centrocampisti è quello che può avere più mercato: non escluderei che poi possa privarsi di lui. Paratici è stato bravissimo a chiudere la trattativa per Atta e magari ha già chiuso qualche trattativa in uscita. Intanto si è coperto le spalle con giocatori che potrebbero aprire un ciclo, poi non credo sia così ingenuo sui giocatori che potrebbero essere sacrificati.

Su Gosens

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Mi dispiace sotto il profilo della persona, anche se quest'anno ha avuto tanti infortuni. E' un 1994 e questa politica di svecchiamento credo sia una scelta logica.

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