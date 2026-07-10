Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Kean me lo terrei, ma se dovesse partire sono sicuro di una cosa”
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Monti: “Kean me lo terrei, ma se dovesse partire sono sicuro di una cosa”
Le parole del conduttore e tifoso viola, Gianfranco Monti, sulla situazione della Fiorentina e il futuro di Kean
Atta? Devo stare molto tranquillo, dopo lo scorso anno. Quest'anno c'è tanta roba. Mi sembra di giocare sul serio a questo giro. Ho letto che Atta si è preso con una trattativa in meno di un giorno. Era tempo che non eravamo abituati ad un mercato del genere, con scelte ben oculate. Sono veramente molto contento, ma sto cercando di rilassarmi un attimo, perché mi sembra che questa volta si stia facendo sul serio. E questo non riguarda solo il mercato, perché anche Andreazzoli è un profilo importante per la Primavera. C'è proprio una situazione che si sta sviluppando in maniera molto divertente.
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Su Kean—
Io Kean me lo terrei, ma se dovesse andare via io sono sicuro che quest'anno non arriverebbe Cabral o Jovic. Questo è un direttore che sa il fatto suo. Mi sento meno preoccupato. Sono sicuro che quei soldi verranno spesi bene. Firenze ha il diritto di tornare a godere. Penso che abbiamo imboccato la strada giusta e di questo son contento.
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