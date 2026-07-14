La super annata a Catanzaro di Costantino Favasuli non è certo passata inosservata e ora per l'ex viola c'è la fila. Su tutti si è fatto avanti il Napoli, che cerca un vice Di Lorenzo: l'esterno dei calabresi potrebbe essere un'idea low cost da affiancare a un giocatore più esperto.
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VIOLA NEWS calciomercato Tuttosport: “Napoli su Favasuli, ma occhio a quel 50% della Fiorentina”
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Tuttosport: “Napoli su Favasuli, ma occhio a quel 50% della Fiorentina”
Costantino Favasuli piace a molti in A, in primis al Napoli. Ma attenzione al 50% sulla rivendita che vanta la Fiorentina.
La Fiorentina ha quel vantaggio...—
Ma non ci sono solo i partenopei: secondo Tuttosport, oltre a Cagliari, Atalanta e Torino pure la Fiorentina sta facendo un pensiero a riprenderselo. Sul talento (in orbita anche Nazionale Maggiore nelle due amichevoli con Baldini) i viola vantano il 50% sulla rivendita e di fatto potrebbero riacquistarlo a metà prezzo. Il Napoli tenta l'anticipo, ma nei prossimi giorni si saprà di più.
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