Tuttosport: “Napoli su Favasuli, ma occhio a quel 50% della Fiorentina”

La super annata a Catanzaro di Costantino Favasuli non è certo passata inosservata e ora per l'ex viola c'è la fila. Su tutti si è fatto avanti il Napoli, che cerca un vice Di Lorenzo: l'esterno dei calabresi potrebbe essere un'idea low cost da affiancare a un giocatore più esperto.

La Fiorentina ha quel vantaggio...

Ma non ci sono solo i partenopei: secondo Tuttosport, oltre a Cagliari, Atalanta e Torino pure la Fiorentina sta facendo un pensiero a riprenderselo. Sul talento (in orbita anche Nazionale Maggiore nelle due amichevoli con Baldini) i viola vantano il 50% sulla rivendita e di fatto potrebbero riacquistarlo a metà prezzo. Il Napoli tenta l'anticipo, ma nei prossimi giorni si saprà di più.