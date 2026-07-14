A Firenze torna l’entusiasmo, Repubblica: “L’alba di una nuova era”

La pessima stagione passata è ormai soltanto un ricordo. La Fiorentina è ripartita con grande slancio sin dalle prime ore al Viola Park, per un ritiro "in casa" come ormai di consueto che ha fatto ritrovare tanto entusiasmo attorno alla squadra di Grosso. Come scrive Repubblica, oggi si respira infatti un'aria nuova, un entusiasmo rinnovato : e gran parte della motivazione si chiama Paratici.

Colpi ad effetto

Da tempo non si vedevano botti di peso e dal summit con la proprietà sono emersi budget importante e carta bianca sulle trattative. È cambiato il vento, la Fiorentina vuole costruire un percorso che porti con continuità in Europa: se ci riuscirà non è dato saperlo, ma è bastato poco per ridare già ora un po' di fascino alla piazza. Atta e Jimenez hanno scelto quello che sembra un progetto convincente e così possono fare anche altri. È vero, non ci saranno le coppe e toccherà a Grosso riuscire a riportare la Fiorentina in quelle posizioni, nella speranza che non si debba attendere troppo.