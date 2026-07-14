Fiorentina, già spesi 40 milioni. Repubblica: “E c’è ancora tanto da fare”

La Fiorentina è scatenata sul mercato: Paratici ha già speso 40 milioni per i primi acquisti e resta ancora molto da fare.

Redazione VN 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 11:04)

È una Fiorentina scatenata sul mercato, che non sta badando a spese. I viola, spiega Repubblica, hanno infatti già speso 40 milioni. Il conto è presto fatto: 25 per Atta, quelli per Viery e qualche altra risorsa per i prestiti di Dragusin e Jimenez. Se poi arriveranno anche i riscatti la cifra raddoppierà.

A metà dell'opera — Ma non è finita qui: serve senza dubbio un esterno sinistro e anche sfoltire la rosa in maniera chiara. Con la permanenza di De Gea, i candidati a partire (oltre a Fazzini e Harder già ceduti) sono soprattutto Gosens e Fortini.