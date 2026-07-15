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E Thorstvedt? Piace, ma cambia tutto. Può arrivare solo ad una condizione

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Thorstvedt arriva o no? Pochi giorni fa sembrava vicinissimo, ma adesso cambia tutto con il Sassuolo
Redazione VN

Il nome di Kristian Thorstvedt continua a rimanere nei radar della Fiorentina, ma l’operazione appare legata alle strategie in uscita e alla capacità del club viola di trovare la formula giusta.

Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, il centrocampista norvegese del Sassuolo resta un profilo gradito alla dirigenza e a Fabio Grosso, che lo conosce bene e lo considera un giocatore funzionale al proprio progetto tattico.

Gli importanti investimenti già effettuati dalla Fiorentina per il reparto, però, impongono alcune valutazioni economiche. Per questo motivo l’arrivo di Thorstvedt potrebbe concretizzarsi soltanto attraverso una formula alternativa, con il Sassuolo disposto ad accettare eventuali contropartite tecniche nell’ambito dell’operazione.

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