Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze , tra le idee più concrete c’è quella che porta a Noa Lang , profilo che potrebbe intrecciarsi con i rapporti di mercato tra Fiorentina e Napoli. Agli azzurri, infatti, piacciono sia Dodò che Niccolò Fortini.

Non è invece completamente tramontata la pista che conduce a Luca Koleosho. L’inserimento del Paris FC ha però complicato i piani della Fiorentina e avrebbe anche generato un certo malumore all’interno del club viola. La sensazione, infatti, era quella di essere ormai vicini alla chiusura dell’operazione, tanto da immaginare già il giocatore a disposizione di Grosso per il ritiro estivo.