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Rep: “Scambio col Napoli per Lang. Viva la pista Bakayoko. Su Koleosho…”

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Le ultime per quanto riguarda l'attacco della Fiorentina: reparto in cui i viola dovranno acquistare vari esterni offensivi
Redazione VN

Archiviati i movimenti a centrocampo, la Fiorentina è pronta a concentrare le proprie attenzioni sul reparto offensivo, in particolare sugli esterni, considerati una priorità per completare la rosa a disposizione di Fabio Grosso.

Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, tra le idee più concrete c’è quella che porta a Noa Lang, profilo che potrebbe intrecciarsi con i rapporti di mercato tra Fiorentina e Napoli. Agli azzurri, infatti, piacciono sia Dodò che Niccolò Fortini.

Resta inoltre sul tavolo il nome di Johan Bakayoko, altro profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza viola per qualità tecniche e capacità nell’uno contro uno.

Non è invece completamente tramontata la pista che conduce a Luca Koleosho. L’inserimento del Paris FC ha però complicato i piani della Fiorentina e avrebbe anche generato un certo malumore all’interno del club viola. La sensazione, infatti, era quella di essere ormai vicini alla chiusura dell’operazione, tanto da immaginare già il giocatore a disposizione di Grosso per il ritiro estivo.

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