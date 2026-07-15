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Rep: “Fagioli ora può salutare la Fiorentina, si parte da 25 milioni”

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Oulai spinge via Fagioli? La Fiorentina, davanti ad un'offerta adeguata, potrebbe cedere il centrocampista italiano
Redazione VN

La rivoluzione del centrocampo viola potrebbe non essere ancora terminata. Dopo i numerosi investimenti delle ultime settimane, la Fiorentina è chiamata anche a fare delle valutazioni in uscita per evitare un eccessivo affollamento nel reparto.

Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, uno dei nomi da monitorare con maggiore attenzione è quello di Nicolò Fagioli. Il centrocampista non viene considerato incedibile e, di fronte a un’offerta superiore ai 25 milioni di euro, la società potrebbe prendere seriamente in considerazione una cessione.

Fabbian, Brescianini e Mandragora

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Da valutare anche le posizioni di Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, altri due profili che potrebbero rientrare nei ragionamenti del club in caso di ulteriori innesti a centrocampo.

Sembra invece essersi raffreddata la pista che porta a Rolando Mandragora. L’interesse del Besiktas, emerso nelle scorse settimane, sarebbe infatti progressivamente scemato e al momento non risultano trattative concrete per il centrocampista.

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