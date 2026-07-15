La rivoluzione del centrocampo viola potrebbe non essere ancora terminata. Dopo i numerosi investimenti delle ultime settimane, la Fiorentina è chiamata anche a fare delle valutazioni in uscita per evitare un eccessivo affollamento nel reparto.
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Rep: “Fagioli ora può salutare la Fiorentina, si parte da 25 milioni”
Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, uno dei nomi da monitorare con maggiore attenzione è quello di Nicolò Fagioli. Il centrocampista non viene considerato incedibile e, di fronte a un’offerta superiore ai 25 milioni di euro, la società potrebbe prendere seriamente in considerazione una cessione.
Fabbian, Brescianini e Mandragora—
Da valutare anche le posizioni di Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, altri due profili che potrebbero rientrare nei ragionamenti del club in caso di ulteriori innesti a centrocampo.
Sembra invece essersi raffreddata la pista che porta a Rolando Mandragora. L’interesse del Besiktas, emerso nelle scorse settimane, sarebbe infatti progressivamente scemato e al momento non risultano trattative concrete per il centrocampista.
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