CorSport: “Valdepeñas, il retroscena su Mou. E Grosso ha già in mente il suo ruolo”

Il Corriere dello Sport svela l'accordo per Valdepeñas: quinquennale pronto. Grosso vuole provarlo terzino sinistro

Redazione VN 15 luglio 2026 (modifica il 15 luglio 2026 | 08:00)

La Fiorentina di Fabio Paratici e Fabio Grosso non si ferma più. L'ultimo tassello di un mercato finora straordinario è Victor Valdepeñas, difensore classe 2006 proveniente dal Real Madrid. Un affare impostato da tempo, rimasto in stand-by solo per la volontà di José Mourinho di valutare il ragazzo nel ritiro dei Blancos prima di concedere il via libera definitivo. Ieri Paratici ha piazzato l'affondo decisivo: operazione a titolo definitivo da 8 milioni di euro, con il Real che mantiene il 50% sulla futura rivendita e un diritto di ricompra per le prossime tre stagioni (fissato tra i 10 e i 12 milioni). Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale.

La duttilità tattica: Grosso lo proverà a sinistra — Ma che giocatore si assicura la Fiorentina? Alto quasi un metro e novanta, dotato di ottima tecnica e forte nella marcatura, Valdepeñas nasce come difensore centrale ma possiede una grandissima duttilità. Nelle giovanili del Real Madrid ha infatti collezionato moltissime presenze come terzino sinistro in una linea a quattro. Una caratteristica fondamentale per Fabio Grosso, che avendo già due coppie di centrali nel mezzo, è intenzionato a provarlo proprio sulla fascia mancina.

Quel debutto nella Liga al fianco dei campionissimi — A testimoniare la precocità e il valore assoluto del classe 2006 c'è il suo debutto in prima squadra nella Liga, avvenuto il 14 dicembre scorso sul campo dell'Alavés sotto la guida di Xabi Alonso. In quell'occasione, vinta per 2-1 dai Blancos, Valdepeñas ha giocato proprio come terzino sinistro titolare, completando una linea difensiva da brividi al fianco di Rudiger, Asencio e Valverde, a protezione di Courtois. Un battesimo di fuoco tra i grandi che dimostra come il ragazzo fosse già abituato a confrontarsi in allenamento con stelle del calibro di Mbappé, Bellingham e Vinicius. Ora è pronto per la Fiorentina.