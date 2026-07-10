La Fiorentina si prepara a uno degli appuntamenti più affascinanti della propria estate. Sabato 1° agosto i viola affronteranno il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, in un'amichevole internazionale di grande prestigio. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.
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UFFICIALE – Amichevole stellare per la Fiorentina: sfida al Real Madrid di Mourinho
Per la formazione gigliata sarà l'occasione di misurarsi con il club più titolato d'Europa e di ritrovare i Blancos a distanza di nove anni dall'ultima sfida, disputata nell'estate del 2017 allo stadio Santiago Bernabéu.
I tifosi che vorranno assistere all'incontro potranno acquistare i biglietti a partire da mercoledì 15 luglio alle ore 12. La vendita sarà effettuata esclusivamente attraverso il portale . Considerato il prestigio delle due squadre e il forte interesse internazionale, gli organizzatori consigliano di acquistare i tagliandi con largo anticipo.
L'evento è organizzato da Onside Sports, agenzia specializzata nell'organizzazione di amichevoli internazionali e ritiri calcistici, che da anni cura alcune delle principali sfide estive tra i grandi club europei.
La sfida tra Real Madrid e Fiorentina rappresenterà uno dei test più significativi della preparazione estiva della squadra viola in vista dell'inizio della nuova stagione.
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