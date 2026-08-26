Sfuma il trasferimento di Ernest Poku alla Fiorentina. Il club viola aveva raggiunto un’intesa di massima con l’esterno classe 2004 per un contratto quinquennale ed era vicino all’accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un’operazione complessiva da 20 milioni di euro.

La trattativa era stata confermata anche dal direttore sportivo del club tedesco, Simon Rolfes. Alla fine, però, è arrivata la retromarcia del giocatore, che ha scelto di trasferirsi al Besiktas allenato da Vincenzo Italiano.

La Fiorentina deve quindi cercare un’altra ala offensiva entro la chiusura del mercato, fissata per martedì alle 20. Tra le alternative figurano Johan Bakayoko del Lipsia e Jaden Philogene dell’Ipswich Town: entrambi hanno una valutazione di almeno 20 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.