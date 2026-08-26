La tentazione è forte e del resto, se a qualcuno è venuta voglia di dire che “siamo alle solite” e che da queste parti “mai una gioia”, non si può che comprendere. Ci sta, direbbe qualcuno. Soprattutto perché era effettivamente impossibile immaginare un esordio del genere. Certo, che sarebbe stata durissima si sapeva, ma lo “spettacolo” offerto dalla Fiorentina a Roma è stato francamente terrificante. Ovvio, quindi, che la pancia dei tifosi sia andata immediatamente in agitazione. Ricordate però cosa ci dicevamo qualche tempo fa? Se vogliamo accompagnare i viola verso una crescita che tutti attendevamo da tempo dobbiamo cercare di essere (tutti) all'altezza. E sia chiaro. Ciò non significa far finta che vada tutto bene o che non esistano problemi. Anzi. Significa cercare di contare fino a dieci prima di sputare sentenze e, soprattutto, cercare di non distruggere tutto alla prima difficoltà. Giusto criticare, quindi, anche duramente, ma sempre e comunque con spirito costruttivo.

Raffica di errori

Grosso emana timore

Qual è la direzione?

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E così veniamo a quanto successo lunedì sera. Una sequela infinita di errori che, volendo prenderla con filosofia e con un minimo di ironia, può anche avere un risvolto positivo. Della serie: meglio concentrarli tutti in una partita che non spargerne qua e là domenica dopo domenica. Non solo.. Ora, non voglio dilungarmi troppo nell'analisi delle singole scelte. Del resto ne hanno già parlato (quasi) tutti e son state talmente inspiegabili che sarebbe inutile ritornarci. Parlo ovviamente di(sempre in panchina nelle ultime amichevoli e poi riapparso all'improvviso), diin panchina, dell'esclusione di, di quella di(sempre titolare in estate e poi sparito... perché?) e, dulcis in fundo, della gestione di. E' venduto? Allora perché buttarlo dentro sul 3-0? Si è trattato di scelta tecnica? Peggio mi sento.Mettendo tutto insieme però, ed è questo l'aspetto più preoccupante perché i segnali erano stati chiari già col Benevento, si può ridurre tutto ad una parola:, sulle colonne di Violanews. Servono coraggio e spensieratezza, sfacciataggine e, perché no, un pizzico di follia. Volendo dirla malissimo: se dobbiamo prendere 4 sberle almeno prendiamole perché siamo andati a giocarcela all'attacco. E sia ben chiaro. Qua non si parla di idee o convinzioni. In fondo è giusto che ognuno (e che ogni allenatore in particolare) abbia i suoi principi.. Sono tutti giovani, hanno qualità enormi, sanno e vogliono giocare (bastava guardare come si sbracciava Mastantuono per chiamare i compagni a salire) e proporgli un calcio di attesa, blocco basso e difesa significa mortificarli.Certo, magari si tratta solo di un fisiologico momento di difficoltà dovuto ad una rivoluzione che non poteva che richiedere pazienza.. Si vedrà. Quello che mi sento di dire a Grosso è che Firenze sa aspettare e che, almeno da parte nostra, c'è tutta la buona volontà possibile nel concedere tempo. L'importante è. Il rischio, altrimenti, è quello di avvitarsi in una spirale pericolosa: proteggersi (invano) sperando di ottenere qualche risultato buono per “comprare” un po' di pazienza, raccogliere niente e farsi travolgere (di nuovo) dalle paure.