La Curva Fiesole, la sera a cavallo tra il 25 ed il 26 agosto, ha organizzato un corteo per celebrare il Centenario della Fiorentina: la partenza è stata fissata alle 21, ma già dalle 19 hanno cominciato a riunirsi tanti tifosi in Piazza Santa Maria Novella, punto di ritrovo e di avvio. Dopodiché l'evento riguarderà le vie del centro e si concluderà con uno spettacolo finale, come annunciato dal tifo organizzato viola.

Ore 21.15: fuochi d'artificio!

Fuochi d'artificio prima della partenza del corteo per il centenario della #Fiorentina! pic.twitter.com/plhzfe47iq — Violanews Fiorentina (@violanews) August 25, 2026

Ore 21: 10: mentre si attende il momento della partenza, ci sono anche i grandi ex violae Francesco

Ore 20-59: tutto pronto per la partenza!

Tutto pronto per la partenza del corteo per il centenario della #Fiorentina pic.twitter.com/jkhWdWy6KA — Violanews Fiorentina (@violanews) August 25, 2026

Ore 20.45: c'è anche il presidente Giuseppe, che dirige entusiasta i cori in mezzo alla folla, accompagnato dal direttore generale Alessandro Ferrari. Questo il suo breve discorso:

“Sono orgoglioso dei nostri tifosi che per me rappresentano un punto fondamentale della nostra Fiorentina. Sappiamo che questo è un club storico, siamo tutti innamorati della Fiorentina, vogliamo lottare per i nostri tifosi. Vi ringrazio per essere intervenuti qui stasera, sempre forza Fiorentina”

#Commisso e Ferrari tra i tifosi al corteo per il centenario della #Fiorentina pic.twitter.com/k4jj5tqWsN — Violanews Fiorentina (@violanews) August 25, 2026

Ore 20:30:

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