L'esperto di mercato Alfredo Pedullà fa il punto su Kean e la seconda offerta del Como per l'attaccante viola
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Alfredo Pedullà aggiorna sulla situazione Kean. "L’offerta è questa, svelata ieri, 40 bonus compresi. Nelle ultime ore nessun contatto diretto tra le parti, la Fiorentina chiede di più" ha scritto l'esperto di mercato sul suo profilo X.
Ieri Pedullà aveva parlato di un'offerta da 40 milioni in arrivo da parte del Como per il centravanti viola. "Il Como nelle prossime ore ha intenzione di offrire 33-35 milioni di base fissa più 5 di bonus. Saranno i viola a decidere se procedere, dobbiamo ricordare che fin qui la linea del club di Saputo è stata di 40 milioni base fissa più 4-5 di bonus. Partita a scacchi, saranno giorni molto caldi" aveva scritto Pedullà sempre sui social.
#Kean-#Como: l’offerta è questa, svelata ieri, 40 bonus compresi. Nelle ultime ore nessun contatto diretto tra le parti, la #Fiorentina chiede di più… https://t.co/Wcy8k0lU5l— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 25, 2026
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