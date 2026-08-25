Alfredo Pedullà aggiorna sulla situazione Kean. "L’offerta è questa, svelata ieri, 40 bonus compresi. Nelle ultime ore nessun contatto diretto tra le parti, la Fiorentina chiede di più" ha scritto l'esperto di mercato sul suo profilo X.

#Kean-#Como: l’offerta è questa, svelata ieri, 40 bonus compresi. Nelle ultime ore nessun contatto diretto tra le parti, la #Fiorentina chiede di più… https://t.co/Wcy8k0lU5l — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 25, 2026

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Ieri Pedullà aveva parlato di un'offerta da 40 milioni in arrivo da parte del Como per il centravanti viola. "Ilnelle prossime ore ha intenzione di offrire 33-35 milioni di base fissa più 5 di bonus. Saranno i viola a decidere se procedere, dobbiamo ricordare che fin qui la linea del club di Saputo è stata di 40 milioni base fissa più 4-5 di bonus. Partita a scacchi, saranno giorni molto caldi" aveva scritto Pedullà sempre sui social.