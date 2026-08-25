Era nell'aria ed è arrivata la seconda offerta del Como per Moise Kean. Dopo quella iniziale di qualche giorno fa, rispedita prontamente al mittente, nella giornata di oggi il club di Suwarso ha deciso di provare il secondo affondo con una nuova proposta ufficiale. Secondo quanto raccolto da Violanews, il Como avrebbe messo sul piatto un'offerta da 40 milioni, bonus inclusi.

Dunque senza raggiungere a pieno la richiesta della Fiorentina che ne chiedeva 40 di parte fissa. C'è adesso da capire quale sarà la risposta del club viola e se la telenovela dell'estate si avvierà alla conclusione in un senso o nell'altro. Sono ore caldissime.