Con ogni probabilità, l'esterno del Bayer Leverkusen Ernest Poku non sarà il decimo acquisto dell'estate della Fiorentina. La trattativa per il talento classe 2004 ha infatti subito un brusco, e forse decisivo, rallentamento.

Niente da fare, dunque, per la tanto sospirata casella dell'esterno di sinistra che, evidentemente, verrà coperta da un altro elemento. La società viola è già al lavoro.

Ma perché Poku salta?

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Arrivano conferme circa l'inserimento di un altro club:piovono notizie su un'accelerata forte da parte del, la squadra allenata da quest'estate da