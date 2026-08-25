Niente da fare, Ernest Poku non sarà quasi certamente un nuovo giocatore della Fiorentina. Ed il motivo per il mancato approdo in viola è l'inserimento di un altro club che è pronto a mettere l'olandese sotto contratto.

Si tratta del Besiktas allenato dal tecnico Vincenzo Italiano. Secondo quanto raccolto dal portale turco Spor Depor, il ragazzo ha trovato un accordo con la società di Istanbul. Per la fumata bianca definitiva manca solo l'ok del Leverkusen.