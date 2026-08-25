La critica di Massimo Sandrelli dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Roma
VIDEO - L'analisi di Atta: "Roma più rodata di noi, dobbiamo conoscerci meglio"
Massimo Sandrelli, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro la Roma:
La colpa è da suddividere: la prima cosa che salta agli occhi è che non ci sia stata comunicazione tra Paratici e Grosso. Se si lascia fuori Kean è perché l'ha voluto la società per motivi di mercato. Ma poi sul 3-0 viene messo in campo. Grosso mi sembrava su una giostra senza alcun tipo di indicazione. Mi pare che sul progetto tecnico le idee siano appannate: perché mettere Dodò? Riproporre Fagioli in un ruolo non suo?
I nuovi
Hai dei giovani che hanno fatto vedere cose buone, mi preoccupa che non siano punti fermi nel progetto di Grosso. Oulai è un ottimo giocatore, giovane ma già pronto. Ndour e Atta insieme mi sembrano due copie. Mastantuono è un ottimo giocatore, ma deve maturare ed essere inserito in un meccanismo di gioco. Vorrei sapere dov'è Viery.
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