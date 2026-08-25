La Provincia: Trattativa Kean-Como alla stretta finale? I lariani chiedono un controllo medico approfondito sulla tibia prima di chiudere. Decisione entro 48 ore.
VIDEO - Ma Oulai? Grosso: "Non lo vedo solo come vertice basso"
La pista che potrebbe portare Moise Kean al Como è caldissima, ma nelle ultime ore arrivano aggiornamenti rispetto alla posizione del club biancoblù. A darli è il quotidiano comasco La Provincia, che spiega come nelle ultime ore il Como abbia fatto alcune richieste.
La società lombarda ha infatti chiesto un controllo specifico e approfondito sulle condizioni fisiche del ragazzo. Il riferimento è ai guai alla tibia di cui soffre ormai da tempo. Fra oggi e domani, si apprende, arriverà la decisione definitiva. Nel caso in cui il trasferimento saltasse, è pronto Beto.
Situazione #Kean al @Como_1907. Il club lariano chiede un controllo medico accurato e specifico sul giocatore che soffre di un guaio fisico alla tibia. Tra oggi e domani la decisione definitiva. L’alternativa last minute è l’ex Udinese #Beto@laprovinciadico pic.twitter.com/ZFDGQDuh7O— Samuele Nava (@SNavaTweet) August 25, 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA