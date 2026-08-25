La pista che potrebbe portare Moise Kean al Como è caldissima, ma nelle ultime ore arrivano aggiornamenti rispetto alla posizione del club biancoblù. A darli è il quotidiano comasco La Provincia, che spiega come nelle ultime ore il Como abbia fatto alcune richieste.

La società lombarda ha infatti chiesto un controllo specifico e approfondito sulle condizioni fisiche del ragazzo. Il riferimento è ai guai alla tibia di cui soffre ormai da tempo. Fra oggi e domani, si apprende, arriverà la decisione definitiva. Nel caso in cui il trasferimento saltasse, è pronto Beto.