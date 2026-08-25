Sebastien Frey ha parlato del rapporto con Firenze e la Fiorentina

Redazione VN
Dragusin

VIDEO - Dragusin: "Il mercato non ci ha influenzato. Grosso? Ecco come mi trovo"

L'ex portiere viola Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:

A Firenze devo dare indietro tutto l'affetto che ho ricevuto per tanti anni alla Fiorentina. Nonostante i pochi trofei vinti ha una storia molto bella e importante. Mi dispiace per Giancarlo, ha avuto un senso di appartenenza unico: è stato una bandiera. Il Centenario è una data molto importante.
Frey

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti