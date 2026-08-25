Sebastien Frey ha parlato del rapporto con Firenze e la Fiorentina
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L'ex portiere viola Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
A Firenze devo dare indietro tutto l'affetto che ho ricevuto per tanti anni alla Fiorentina. Nonostante i pochi trofei vinti ha una storia molto bella e importante. Mi dispiace per Giancarlo, ha avuto un senso di appartenenza unico: è stato una bandiera. Il Centenario è una data molto importante.
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