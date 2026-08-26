Zirkzee piace a Fabio Paratici ma per adesso non c'è nessuna trattativa
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Fabio Paratici è alla ricerca di un nuovo attaccante per sostituire Moise Kean, destinato a vestire la maglia del Como. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il ds viola avrebbe chiesto informazioni al Manchester United per la fattibilità dell'operazione.
L'attaccante lascerà l'Inghilterra e vorrebbe tornare in Italia, dove già ha fatto molto bene con il Bologna. Per adesso però, solo richiesta di informazioni da parte della Fiorentina.
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