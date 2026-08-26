L’Inter ha respinto con decisione l’interesse della Fiorentina per Ange-Yoan Bonny. La posizione del club nerazzurro è netta: l’attaccante è considerato incedibile e non lascerà Milano.

La società viola aveva individuato nel giovane centravanti un possibile rinforzo per il reparto offensivo, ma da viale della Liberazione è arrivata una chiusura totale a qualsiasi trattativa.

Bonny, attaccante ivoriano con passaporto francese, è nato nel 2003 e ha un contratto con l’Inter fino al giugno 2030. Il suo ingaggio è di circa 2 milioni di euro netti a stagione. Lo riporta il Corriere della Sera.