La Soprintendenza ha bocciato l’installazione “V100la”, la maxi scritta alta quasi 20 metri che avrebbe dovuto celebrare il Centenario della Fiorentina al piazzale Michelangelo. L’opera, commissionata dal club, aveva già ottenuto il via libera di Palazzo Vecchio e sarebbe dovuta rimanere fino al 30 settembre. Gli uffici sono ora al lavoro per trovare una collocazione alternativa.

Il diniego non comprometterà la festa di sabato al Franchi, prevista dopo la partita contro il Frosinone. La prima parte dello spettacolo unirà musica, giochi di luce e intrattenimento, con una delegazione dei Rockin’ 1000, le coreografie degli Urban Theory e l’esibizione di un tenore di fama internazionale, il cui nome resta ancora segreto.

La seconda parte ripercorrerà i cento anni della Fiorentina attraverso attori, filmati, ricordi e la sfilata sul terreno di gioco dei grandi campioni del passato. Il finale sarà accompagnato dai fuochi d’artificio e da un possibile intervento del presidente Giuseppe Commisso. Anche Firenze si colorerà di viola con l’illuminazione delle porte storiche, del Loggiato degli Innocenti, del David al piazzale Michelangelo e del Biancone in piazza della Signoria. Lo scrive la Nazione.