L'Inter ha risposto alla Fiorentina, interessata a Bonny
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L’Inter ha respinto con decisione l’interesse della Fiorentina per Ange-Yoan Bonny. La posizione del club nerazzurro è netta: l’attaccante è considerato incedibile e non lascerà Milano.
La società viola aveva individuato nel giovane centravanti un possibile rinforzo per il reparto offensivo, ma da viale della Liberazione è arrivata una chiusura totale a qualsiasi trattativa.
Bonny, attaccante ivoriano con passaporto francese, è nato nel 2003 e ha un contratto con l’Inter fino al giugno 2030. Il suo ingaggio è di circa 2 milioni di euro netti a stagione. Lo riporta il Corriere della Sera.
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