Scopri la maglia che i giocatori viola indosseranno nella sfida contro il Frosinone
Altrettanti 100 anni di questa esplosione d’amore… adesso la palla a voi
La Fiorentina ha presentato oggi la maglia che indosserà in Fiorentina-Frosinone, gara in cui si festeggerà il centenario del club. Qui vi proponiamo la gallery con tutti i dettagli e caratteristiche della nuova divisa:
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