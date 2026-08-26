Scopri la maglia che i giocatori viola indosseranno nella sfida contro il Frosinone

Redazione VN
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Altrettanti 100 anni di questa esplosione d’amore… adesso la palla a voi

La Fiorentina ha presentato oggi la maglia che indosserà in Fiorentina-Frosinone, gara in cui si festeggerà il centenario del club. Qui vi proponiamo la gallery con tutti i dettagli e caratteristiche della nuova divisa:





nuova divisa Fiorentina grafica

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