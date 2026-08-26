La Fiorentina ha presentato la divisa che la squadra indosserà per la sfida contro il Frosinone, festa dei 100 anni del club. Sul sito viola, le nuove divise sono state descritte così:

Nel 1926 il Marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano unì il Club Sportivo Firenze, dalla maglia bianca, e la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, vestita di rosso, dando vita all’Associazione Calcio Fiorentina. La prima divisa del nuovo club era biancorossa, con pantaloncini neri e il giglio di Firenze sul petto. Cento anni dopo, Joma celebra quelle origini con il kit del Centenario.

La maglia riprende il bianco e il rosso delle prime divise ed è completata da colletto, pantaloncini e calzettoni neri. Nera anche la versione riservata al portiere. La lavorazione jacquard del tessuto reinterpreta graficamente il numero 100 richiamando il simbolo dell’infinito, presente anche all’interno del colletto. Sul petto torna lo storico stemma del 1926: il giglio rosso inserito in uno scudo bianco a goccia.

Sulla manica sinistra sono presenti, con tecnica embossed, tredici gigli: un omaggio all’indimenticato capitano Davide Astori e al dodicesimo uomo, i tifosi. La maglia sarà proposta anche in edizione limitata: 1.926 esemplari per la versione biancorossa e 100 per quella nera da portiere, riconoscibili attraverso una patch numerata e venduti in uno speciale cofanetto esclusivamente nei Fiorentina Store e sul sito ufficiale.

Dal punto di vista tecnico, il kit è realizzato in poliestere riciclato al 100%, ricavato da bottiglie in PET, con una riduzione dichiarata del 75% delle emissioni di CO₂ rispetto ai tessuti tradizionali. La struttura jacquard e il Micro-Mesh System nelle zone di maggiore sudorazione migliorano traspirazione e gestione dell’umidità. Cuciture resistenti, finiture a coste su collo e polsini garantiscono infine comfort, libertà di movimento e una migliore vestibilità.