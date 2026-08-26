Alberto Polverosi, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la pensate sconfitta della Fiorentina di Grosso contro la Roma. Ecco le sue parole:

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a settimane, da quando al Parco Viola ha preso sostanza l’idea del ribaltone, scriviamo che ci vogliono calma, pazienza ed equilibrio per giudicare le prime uscite della Fiorentina. Il pensiero non cambia nemmeno dopo il terribile 0-4 di Roma. Era troppo brutta la Fiorentina per essere vera. Cosa diventerà non lo sappiamo, non può saperlo nessuno, per questo va aspettata. Due settimane? Un mese? E’ tutto troppo nuovo per fare una previsione. La linea dell’attesa non esclude però il tentativo di capire cosa è successo lunedì sera. Ci aspettavamo le difficoltà della squadra di Grosso, anche perché al debutto era capitato il peggior avversario possibile insieme all’Inter, non solo per la dimensione tecnica, ma soprattutto perché da una parte c’era un prodotto finito e rifinito e dall’altra un embrione di squadra. Ci aspettavamo poco, ma non il niente. E niente è stata la Fiorentina. La speranza per i tifosi è che Grosso alla vigilia abbia detto una bugia sapendo di dire una bugia: «Siamo pronti fisicamente e mentalmente per questa sfida». La Fiorentina non era pronta fisicamente, mentalmente e nemmeno tecnicamente, atleticamente e tatticamente e scusate per questa fila di avverbi.