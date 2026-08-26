Una decisione forte, che rende ancora più evidente la rottura con la società
Altrettanti 100 anni di questa esplosione d’amore… adesso la palla a voi
Si fa sempre più intricata la situazione intorno al futuro di Moise Kean. Da quanto filtra dall'ambiente viola, infatti, l’attaccante della Fiorentina sarebbe arrivato oggi in ritardo all’allenamento della squadra, rifiutandosi di scendere in campo con i compagni. Una decisione forte, che rende ancora più evidente la rottura con la società.
Inoltre, arrivano nuove delucidazioni sulla scelta di Fabio Grosso di schierare Pellegrino dal primo minuto nella sfida contro la Roma. Secondo fonti vicino alla Fiorentina, sarebbe stato il giocatore a scegliere di non scendere in campo dal 1'. L'entourage del giocatore però, smentisce questo scenario. Insomma, una rottura ormai totale con il club viola, che avvicina sempre di più l’attaccante all’addio.
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