Calciomercato Fiorentina: acquisti, cessioni e obiettivi. Il riepilogo

In questa pagina potete trovare tutte le operazioni concluse in entrata e uscita dalla Fiorentina nella sessione di mercato estiva 2026/27. Acquisti - con i botti di inizio luglio Viery, Dragusin e Atta - e cessioni, dai prestiti alle ufficialità. Più uno specchietto sugli obiettivi più accreditati. Accanto ai nomi dei giocatori trovate ruolo, squadra di provenienza o di destinazione, costo o valutazione di mercato.