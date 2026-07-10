In questa pagina potete trovare tutte le operazioni concluse in entrata e uscita dalla Fiorentina nella sessione di mercato estiva 2026/27. Acquisti - con i botti di inizio luglio Viery, Dragusin e Atta - e cessioni, dai prestiti alle ufficialità. Più uno specchietto sugli obiettivi più accreditati. Accanto ai nomi dei giocatori trovate ruolo, squadra di provenienza o di destinazione, costo o valutazione di mercato.
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VIOLA NEWS calciomercato Calciomercato Fiorentina: acquisti, cessioni e obiettivi. Il riepilogo
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Calciomercato Fiorentina: acquisti, cessioni e obiettivi. Il riepilogo
Come orientarsi nella selva del mercato in salsa viola? Ci pensiamo noi con la nostra tabella via via compilata
Acquisti, cessioni e obiettivi Calciomercato
|Acquisti
|Ruolo
|Squadra di provenienza
|Età
|Formula
|Costo
|Possibilità
|Viery
|Difensore
|Gremio
|21
|Definitivo
|13+bonus 17
|Radu Dragusin
|Difensore
|Tottenham
|24
|Prestito con obbligo condizionato
|1,5+17,5
|Arthur Atta
|Centrocampista
|Udinese
|23
|Definitivo
|27+bonus
|Cessioni
|Ruolo
|Squadra di destinazione
|Età
|Formula
|Costo
|Possibilità
|Lorenzo Amatucci
|Centrocampista
|Deportivo A Coruna
|22
|Definitivo
|2,5
|Tommaso Martinelli
|Portiere
|Avellino
|20
|Prestito secco
|0
|Eddy Kouadio
|Difensore
|Monza
|20
|Prestito secco
|0
|Lucas Beltran
|Attaccante
|River Plate
|25
|Prestito con obbligo
|0,5+7
|Obiettivi
|Ruolo
|Squadra
|Età
|Formula
|Costo
|Possibilità
|Christ Inao Oulai
|Centrocampista
|Trabzonspor
|20
|Kristian Thorstvedt
|Centrocampista
|Sassuolo
|27
|Luca Koleosho
|Attaccante
|Burnley
|21
|Victor Valdepenas
|Difensore
|Real Madrid
|20
|Johan Bakayoko
|Attaccante
|Lipsia
|23
|Noa Lang
|Attaccante
|Napoli
|27
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