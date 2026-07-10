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Calciomercato Fiorentina: acquisti, cessioni e obiettivi. Il riepilogo

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Come orientarsi nella selva del mercato in salsa viola? Ci pensiamo noi con la nostra tabella via via compilata
Redazione VN

Acquisti, cessioni e obiettivi Calciomercato

AcquistiRuoloSquadra di provenienzaEtàFormulaCostoPossibilità
VieryDifensoreGremio21Definitivo13+bonus 17
Radu DragusinDifensoreTottenham24Prestito con obbligo condizionato1,5+17,5
Arthur AttaCentrocampistaUdinese23Definitivo27+bonus
CessioniRuoloSquadra di destinazioneEtàFormulaCostoPossibilità
Lorenzo AmatucciCentrocampistaDeportivo A Coruna22Definitivo2,5
Tommaso MartinelliPortiereAvellino20Prestito secco0
Eddy KouadioDifensoreMonza20Prestito secco0
Lucas BeltranAttaccanteRiver Plate25Prestito con obbligo0,5+7
ObiettiviRuoloSquadraEtàFormulaCostoPossibilità
Christ Inao OulaiCentrocampistaTrabzonspor20
Kristian ThorstvedtCentrocampistaSassuolo27
Luca KoleoshoAttaccanteBurnley21
Victor ValdepenasDifensoreReal Madrid20
Johan BakayokoAttaccanteLipsia23
Noa LangAttaccanteNapoli27

In questa pagina potete trovare tutte le operazioni concluse in entrata e uscita dalla Fiorentina nella sessione di mercato estiva 2026/27. Acquisti - con i botti di inizio luglio Viery, Dragusin e Atta - e cessioni, dai prestiti alle ufficialità. Più uno specchietto sugli obiettivi più accreditati. Accanto ai nomi dei giocatori trovate ruolo, squadra di provenienza o di destinazione, costo o valutazione di mercato.

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