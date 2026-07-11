Ufficiale – Leonardelli va al Treviso: “E’ una società ambiziosa. Sono felicissimo”

Adesso è anche ufficiale: Pietro Leonardelli è un nuovo giocatore del Treviso . Come vi avevamo anticipato in esclusiva qualche giorno fa, dopo Martinelli la Fiorentina piazza un altro giovane portiere in prestito per permettergli di farsi le ossa tra i grandi. L'ormai ex estremo difensore della Primavera, sul quale si erano posati gli occhi di numerose squadre, si trasferisce nel club veneto in Serie C con la formula del prestito secco , con le due società che hanno completato lo scambio di documenti.

Classe 2006 e nativo di Grosseto, Leonardelli lascia momentaneamente Firenze dopo una trafila importante che lo ha visto laurearsi Campione d'Italia Primavera nell'ultima stagione, oltre a sollevare la Coppa Italia Primavera nel 24/25 e a meritarsi le chiamate della Nazionale Under 18. Per lui, spesso aggregato alla prima squadra sia in Serie A che in Conference League, si aprono ora le porte del professionismo sotto la guida di mister Gorini.

Le sue parole

Il portiere ha rilasciato anche le sue prime parole ufficiali ai canali del club veneto: "Sono felicissimo di essere qui. La società mi ha fatto una bella impressione sin da subito, il mister e il direttore sono stati chiari e mi hanno fatto percepire l’importanza del progetto. È una società ambiziosa, che vuole fare bene, e credo sia il luogo migliore dove potessi andare".