Napoli, Roma, Inter, Como: nelle ultime settimane sono uscite diverse pretendenti per quanto riguarda Dodo, in uscita dalla Fiorentina e con un contratto in scadenza tra undici mesi. Ma come sembrerebbe nelle ultime ore al brasiliano non pensano solo in Italia, visto che c'è una società in Premier League che ha avuto un primo contatto con la società gigliata e con l'entourage del giocatore.
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Dodo in Premier? Un club inglese ci pensa: primo contatto con la Fiorentina
Il Nottingham Forest ha messo gli occhi sul numero 2 gigliato
Nottingham su Dodò—
E' il Nottingham Forest, squadra che sta cercando un nuovo terzino destro ed in cui gioca l'ex viola Nikola Milenkovic. Come si legge su gianlucadimarzio.com, nelle ultime ore gli inglesi e la Fiorentina avrebbero parlato ed approcciato riguardo ad una possibile trattiva. Sono attesi, a questo punto, sviluppi, in un senso o nell'altro.
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