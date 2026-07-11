Dodo in Premier? Un club inglese ci pensa: primo contatto con la Fiorentina

Napoli, Roma, Inter, Como: nelle ultime settimane sono uscite diverse pretendenti per quanto riguarda Dodo, in uscita dalla Fiorentina e con un contratto in scadenza tra undici mesi. Ma come sembrerebbe nelle ultime ore al brasiliano non pensano solo in Italia, visto che c'è una società in Premier League che ha avuto un primo contatto con la società gigliata e con l'entourage del giocatore.