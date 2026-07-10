Fiorentina, a sinistra tutto su Oso: per ora c’è distanza, ma la trattativa è calda

Per tuttomercatoweb.com la Fiorentina avrebbe individuato il profilo migliore per andare a ricoprire la casella di terzino sinistro. E lo avrebbe fatto in Joaquín Martínez Gauna detto Oso , mancino classe 2003 del Siviglia. Gionata di contatti assidui tra le parti, con il club gigliato che avrebbe messo sul piatto 10 milioni, offerta, questa, per il momento respinta dagli andalusi, che ne vorrebbero 15.

La soluzione potrebbe essere, come spesso accade in questi casi, ovvero trovarsi a metà strada e stabilire un accordo sui 12/13 milioni, anche se la Fiorentina non vorrebbe spingersi troppo oltre un certo budget, considerando che il calciatore ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. I contatti tra viola e Siviglia sono costanti e l'obiettivo gigliato è trovare l'intesa quanto prima per consegnare a Fabio Grosso il nuovo terzino sinistro.