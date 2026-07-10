La Fiorentina è pronta a salutare Eman Kospo dopo una sola stagione. Il difensore bosniaco classe 2007, arrivato la scorsa estate dal Barcellona, non prenderà parte al ritiro estivo e il club valuta sia un prestito sia una cessione a titolo definitivo.
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La Fiorentina saluta Kospo: dal Sassuolo all’estero, il bosniaco verso la cessione
La Fiorentina è pronta a salutare Eman Kospo dopo una sola stagione. Il difensore bosniaco classe 2007, arrivato la scorsa estate saluterà Firenze
Sul giovane centrale c'è l'interesse di diverse società italiane, tra cui il Sassuolo. Proprio i neroverdi potrebbero inserire Kospo in un'operazione più ampia con la Fiorentina, facilitando la trattativa per il centrocampista Kristian Thorstvedt, uno degli obiettivi di mercato viola.
Le richieste per Kospo arrivano anche dall'estero. Il difensore è seguito da club spagnoli, tra cui il Real Betis, oltre che da squadre svizzere e croate. Nonostante l'ottima stagione con la Primavera, culminata con la vittoria dello Scudetto, il suo futuro sembra ormai lontano da Firenze. Lo scrive TMW.
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