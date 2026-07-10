Edoardo Sadotti è un nuovo giocatore dell'Alcione Milano. Il difensore centrale classe 2006, inizialmente accostato al Trento, approda invece in prestito al club lombardo, che milita nel campionato di Serie C.
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Sadotti lascia la Fiorentina: il difensore va in prestito all’Alcione Milano
Il centrale classe 2006 giocherà in Serie C: sfuma l'ipotesi Trento
L'ufficialità è arrivata attraverso un comunicato dell'Alcione Milano, che ha annunciato l'acquisizione a titolo temporaneo del giovane difensore dalla Fiorentina.
Per Sadotti si tratta di un'opportunità importante per accumulare esperienza tra i professionisti, mentre la società viola continuerà a seguirne la crescita, considerandolo uno dei prospetti più interessanti del proprio settore giovanile.
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