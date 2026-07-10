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Di Marzio su Comuzzo: “Resiste l’interesse di un club di A”. Paratici riflette?

Di Marzio su Comuzzo: “Resiste l’interesse di un club di A”. Paratici riflette? - immagine 1
Pietro Comuzzo potrebbe essere l'indiziato per lasciare Firenze in questa sessione di mercato
Redazione VN

Con l'arrivo di Dragusin e Viery, la Fiorentina è chiamata ha sfoltire il reparto arretrato. Pietro Comuzzo potrebbe essere l'indiziato per lasciare Firenze in questa sessione di mercato.

Dopo una stagione complicata, il giovane centrale potrebbe trovare spazio altrove. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino sarebbe concretamente interessato al difensore viola.

Adesso c'è da capire se Paratici aprirà alla cessione a titolo definitivo o soltanto in prestito.

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