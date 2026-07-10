La Carrarese continua a puntare sui giovani della Fiorentina. Dopo l'arrivo dell'attaccante Rubino, il club apuano ha ufficializzato anche l'ingaggio in prestito del difensore centrale Lorenzo Romani, che vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2027.
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Non solo Rubino, altro giovane viola alla Carrarese: tutto fatto per Romani
Dopo l'arrivo dell'attaccante Rubino, il club apuano ha ufficializzato anche l'ingaggio in prestito del difensore centrale Lorenzo Romani
Classe 2005 e mancino, Romani è cresciuto nel settore giovanile viola, dove è stato uno dei punti di riferimento della Primavera. Nell'ultima stagione ha maturato esperienza tra i professionisti con il Lecco, collezionando 34 presenze in Serie C, dopo essere stato più volte aggregato anche alla prima squadra della Fiorentina.
Nel suo percorso figurano inoltre alcune convocazioni con le Nazionali giovanili azzurre, con tre presenze nell'Under 18 e due nell'Under 20. La Carrarese lo ha accolto con un messaggio di benvenuto, confermando la volontà di valorizzare uno dei prospetti più interessanti del vivaio viola.
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